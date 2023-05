Marisa Orth e Pitty comparecem à missa de sétimo dia de Rita Lee em São Paulo

"Ela queria viver, não queria partir. Até o fim, ela nunca quis partir. Eu dizia para ela: 'Eu quero trocar de lugar com você, porque você tem muito mais coisa para fazer do que eu'. Na última fase, ela parecia uma criancinha, um passarinho. E foi parando. Em paz".

"Os médicos previram uma sobrevida de três a quatro meses. Ela encarou o negócio com um estoicismo", disse. E contou sobre os momentos ao lado de Rita nos últimos tempos, quando a família montou uma estrutura de hospital no apartamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.