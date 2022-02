Mario Frias cancela viagem a Rússia com Bolsonaro após orientação da Presidência

Em quatro dias de viagem aos EUA, o secretário fez três reuniões. Além do lutador de jiu-jítsu, os dois integrantes do governo Bolsonaro se reuniram com Simone Genatt e Marc Routh, produtores da Broadway, e com Bruno Garcia, dono de empresa de turismo que disse ter cuidado de traslados do secretário na cidade.

Ainda sobre a viagem a Nova York, que incluiu seu secretário-adjunto Hélio Ferraz de Oliveira, Frias tentou dar uma justificativa durante a live. Fomos com o mínimo, eu e Hélio ficamos no mesmo quarto, num hotel normal, preço normal", afirmou.

"Estávamos desenvolvendo a IN [instrução normativa relacionada à lei Rouanet], o objetivo [da viagem] foi conversar com o mercado da Broadway, porque é um mercado que se autossustenta", afirmou o secretário.

O incômodo no governo fez Frias realizar uma live em um perfil em rede social, na noite deste sábado (12), para tentar explicar a viagem com dinheiro público.

O cancelamento da viagem de Frias foi confirmado em nota da Secretaria de Cultura. Partiu da pasta, vinculada ao Ministério do Turismo, a informação de que a orientação do cancelamento veio da Presidência.

