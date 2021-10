Marina Ferrari se assusta com fogo no cabelo em 'A Fazenda 13'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de "fogo no feno", outra expressão que ficou conhecida em A Fazenda 13 (Record) é "fogo no cabelo". Isso porque Marina Ferrari acabou queimando as madeixas em um deslize na cozinha. Felizmente, foi só um susto e ela não se feriu. Depois, fez até piada.

O momento aconteceu na tarde de terça-feira (5) na sede do reality em Itapecerica da Serra. A influenciadora preparava um prato e na hora que se aproximou das chamas do fogão parte dos fios queimou.

Solange Gomes estava do lado e se assustou. O fato chamou a atenção de Valentina que também se preocupou. Mas Marina logo lavou o cabelo na pia e demonstrou que estava bem.

Mais tarde, Marina reclamou do cheiro de cabelo queimado. "Vou ter que tomar outro banho, está fedendo", brincou.

Rico, Erika, Tiago e Dayane foram os escolhidos para ir à segunda roça desta temporada do reality, na noite desta terça-feira (5). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pelo poder da chama do lampião.

O fazendeiro Gui Araújo indicou Rico direto para a roça. Ele disse que gosta do peão e que o acha engraçado, mas lembrou da punição que Rico causou de propósito. O peão aceitou o voto e soltou seu bordão: "Vence quem fica calado".

A peoa Érika recebeu sete votos dos outros participantes, que usaram como justificativa o fato de ela ter indicado Mussunzinho para a roça, ter chamado alguns peões de machistas e não aceitar críticas. Ela puxou para a roça Tiago Piquilo, justificando que não puxaria um dos amigos que estão sempre do seu lado.

Dayane ficou com o poder vetar um dos indicados de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Tiago, que vai direto para o voto popular.

Link para o vídeo do momento no twitter: https://twitter.com/marinaferrariof/status/1445495459183833088