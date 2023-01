Marilyn Manson é acusado de estupro de adolescente de 16 anos nos anos 1990

De acordo com o novo processo, Manson teria agredido sexualmente a vítima pela primeira vez depois de convidá-la a visitar o ônibus de sua turnê em Dallas, em setembro de 1995. O cantor teria voltado a cometer o crime em dezembro do mesmo ano, além de uma terceira vez durante uma turnê em 1999 -nessa última, ele teria forçado ela a fazer sexo com outras pessoas da equipe.

A acusação de estupro se junta a outras do mesmo porte contra o ator, acumuladas nos últimos anos e feitas por seis mulheres diferentes, incluindo as atrizes Evan Rachel Wood e Esme Bianco. O artista nega os crimes.

O documento ainda aponta que as gravadoras Interscope e Nothing Records "sabiam ou deveriam saber" que Manson "tinha um histórico de drogar e levar fãs ao backstage, aos ônibus e aos quartos de hotel", abusando sexualmente de menores e de mulheres de forma recorrente.

