Marília Mendonça é primeira artista brasileira a atingir 8 bilhões de streams

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça se tornou nesta segunda-feira (18) a primeira artista brasileira a atingir 8 bilhões de streams no Spotify.

De acordo com um perfil sobre música sertaneja do Instagram, esse é o segundo recorde que a cantora bate em menos de um ano após a sua morte trágica no início de novembro do ano passado. Em fevereiro, Marília havia batido a marca de 7 bilhões.

Entre os seus álbuns mais escutados, está o último lançamento solo da cantora, "Todos os Cantos", lançado em 2019, e considerado o álbum nacional mais transmitido da história da plataforma musical.

Dona de hits como "Todo Mundo Vai Sofrer", "Supera"', "Troca de Calçada", "De Quem é a Culpa", "Bebi, Liguei" e "Bem Pior Que Eu', Marília já tinha chegado a marca de 18, 5 milhões de seguidores no Spotify em janeiro de 2021. Números que a colocaram na época à frente de nomes internacionais como Beatles, Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, AC/DC, Katy Perry, Kendrick Lamar e Michael Jackson.

Marília é também a artista mais ouvida dos primeiro seis meses do ano no Spotify. De acordo com levantamento pedido pela reportagem, a artista lidera o ranking que contabiliza dados do primeiro dia de janeiro até o dia 7 de julho. Ela é seguida na ordem por Henrique e Juliano, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Maiara e Maraisa.

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021. A cantora estava a bordo de um avião de pequeno porte, que caiu nas proximidades de uma cachoeira em Caratinga, cidade mineira onde ela faria um show horas depois da tragédia. A aeronave colidiu com uma rede de alta tensão, informação confirmada pela Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG). Ela, que tinha 26 anos, deixou o filho Leo, de dois anos, fruto do relacionamento com o ex-namorado Murilo Huff.

Além de Marília, morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro, e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e co-piloto da aeronave.