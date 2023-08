Marília Gabriela reage a desabafo de Gianecchini sobre relacionamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Marília Gabriela comentou uma recente entrevista concedida por seu ex-marido, o ator Reynaldo Gianecchini ao podcast "Café com Mussi". Durante a conversa, Gianecchini compartilhou suas experiências sobre retomar relacionamentos após o término do vínculo com a jornalista.

"Nossa conexão é eterna e profundamente enraizada. Sempre fui alguém que cultivou relações próximas, mas após minha história com Marília, enfrentei desafios significativos. Já estou solteiro há algum tempo. Após ela, tive apenas um relacionamento intenso e não matrimonial. Desde então, não me envolvi mais", disse o ator durante o podcast.

Em resposta às palavras de Gianecchini, Marília decidiu prestar uma homenagem ao ator por meio de sua conta no Instagram nesta terça-feira (22). "Ah... Baixinho... Giane da minha vida, as coisas também não foram fáceis por aqui. Para capturar verdadeiramente o que permanece em mim a partir do nosso relacionamento, recorri a uma citação sábia e de terceiros. 'O que já passou, passou, mas o que passou irradiando luz brilhará eternamente'. Só posso dizer Amém, Goethe!", escreveu ela.