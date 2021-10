'Marighella' é atacado por haters no IMDb e site muda forma de avaliação do longa

Os detalhes de cada avaliação, bem como as datas em que elas foram registradas, não ficam disponíveis para o público —portanto, não é possível afirmar se uma nova campanha de boicote a "Marighella" esteve em curso nos últimos dias ou se a revisão do mecanismo pelo IMDb ainda é rescaldo da primeira onda de ataques ao longa.

Entre a terça (26) e a quarta (27) desta semana, no entanto, a nota de "Marighella" mudou significativamente e foi para 6,5. Abaixo do número, uma mensagem, "nosso mecanismo de avaliação detectou atividade de avaliação incomum para este título". "Para preservar a confiabilidade do nosso sistema de avaliação, um cálculo alternativo de notas foi aplicado."

O número vinha se mantendo relativamente estável desde que o longa foi exibido no Festival de Berlim de 2019. Na ocasião, uma campanha organizada por internautas de direita que não tiveram acesso ao filme promoveu um boicote a ele, o que fez com que o IMDb apagasse várias resenhas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Marighella", estreia do ator Wagner Moura na direção, obrigou o IMDb, a Internet Movie Database, a mudar o sistema de avaliações do longa após este sofrer uma série de ataques. O site compila informações de filmes e séries e permite a seus usuários darem notas de um a dez às produções registradas na plataforma.

