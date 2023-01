Marie Kondo admite que após 3º filho não segue mais o próprio método de organização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marie Kondo admitiu que após a chegada do terceiro filho não segue mais o próprio método de organização que a tornou famosa mundialmente, em entrevista ao The Washington Post. Ela disse que agora aproveitar o tempo com os filhos é mais importante do que manter a casa arrumada.

"Minha casa está bagunçada, mas a maneira como passo meu tempo é a certa para mim nesta fase da minha vida", afirmou a guru da organização após dois livros e uma série na Netflix que influenciaram a maneira como as pessoas organizam a casa.

A nova filosofia da guru da organização se transformou em método para aproveitar mais o tempo e no livro "O método kurashi: como organizar seu espaço para criar seu estilo de vida ideal". Ela disse que antes da mudança era uma faxineira profissional que fazia todo o possível para manter a casa sempre arrumada. "Desisti desse aspecto, no bom sentido. Agora o importante para mim é aproveitar o tempo com meus filhos em casa."

Kondo agora incentiva os leitores a se interrogarem sobre o que realmente querem colocar em ordem dentro do seu próprio ritmo de vida e pequenas atividades diárias. Com três filhos pequenos, ela propõe uma abordagem menos rígida para organizar a casa, como uma sala que encoraje a conversa ou que as pessoas comprem bons pijamas para dormir melhor.

Mas a própria guru da organização sabe que, quando seus filhos crescerem, seu método de organização e filosofia de vida devem mudar novamente. "Vou continuar olhando para dentro para ter certeza de que estou liderando meu próprio kurashi."