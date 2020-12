Mariano está na roça; três peões disputam a Prova do Fazendeiro em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariano é o primeiro confirmado na 13ª roça de A Fazenda 12 (Record). Além dele, os participantes Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays disputam nesta quarta-feira (9) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.

A noite começou com Biel tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido o vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Mateus Carrieri.

Na sequência, a fazendeira Lidi Lisboa indicou Mariano para a roça. A atriz justificou dizendo que havia sido mandada para a roça por ele antes. O cantor disse que já esperava que seria indicado.

Depois, o apresentador Marcos Mion anunciou que a formação desta semana seria diferente. Ao contrário do que vinha acontecendo, todos os peões poderiam receber votos (normalmente os peões da baia não podem ser votados nesse momento). Já o peão a ser puxado pelo indicado da casa não precisaria ser necessariamente da baia, como ocorreu até aqui.

O indicado foi Mateus, com três votos. O ator teve então que puxar uma pessoa da sede para ir para a berlinda também. Ele escolheu Lipe.

Nesse momento, Mion pediu para que Mateus lesse o poder da chama vermelha. Ele anunciou que tinha que escolher dois peões que não estavam na roça para que todos votassem e escolhessem um deles para ir para a berlinda também.

Ele optou por Biel e Stéfani. Entre os dois, a mais votada pelos participantes foi a influenciadora digital, que teve quatro votos.

Mion pediu, então, para Biel anunciar qual era o poder da chama verde. Ele tinha que escolher entre receber R$ 20 mil ou trocar um roceiro (exceto o indicado pela fazendeira). Ele optou por tirar Mateus da roça e colocou Jojo no lugar dele.

Por ser a ocupante do último banco, Stéfani tinha o direito de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro. Ela optou por Mariano, que acabou indo direto para a roça de quinta-feira (10).

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (VOTAÇÃO GERAL):

Tays Reis votou em Lipe Ribeiro

Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri

Jojo Todynho votou em Biel

Biel votou em Lipe Ribeiro

Mariano votou em Mateus Carrieri

Mateus Carrieri votou em Stéfani Bays

Stéfani Bays votou em Mateus Carrieri

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (SEGUNDA VOTAÇÃO): Biel votou em Stéfani Bays

Jojo Todynho votou em Biel

Lipe Ribeiro votou em Biel

Mariano votou em Stéfani Bays

Mateus Carrieri votou em Stéfani Bays

Stéfani Bays votou em Biel

Tays Reis votou em Stéfani Bays