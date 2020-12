Mariano assume que tinha pretendente antes de Jake na "A Fazenda"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado de A Fazenda 12, na tarde deste domingo (13) foi a vez de Mariano ser interrogado no programa Hora do Faro (RecordTV). Na atração, conduzida por Rodrigo Faro, o cantor respondeu perguntas sobre sua trajetória no reality e discutiu com Luiza Ambiel.

A respeito de seu romance com Jake, que também deixou o programa, o sertanejo garantiu que o que viveu ao lado da Miss Brasil foi para valer, e que está "doido para encontrar com ela". "Minha relação com a Jake foi incrível lá dentro. Ela me ajudou, me instruiu", afirmou.

Ele também confirmou os boatos de que tinha uma pretendente antes de entrar em A Fazenda 12. "Realmente, eu ficava com uma pessoa. Logo quando comecei o relacionamento com a Jake, eu cheguei para ela e comentei que estava um pouco mal, porque eu estava com uma pessoa lá fora e provavelmente eu magoei essa pessoa", disse ele, que acredita ter sido "transparente com a Jake quanto a isso."

Nas palavras de Mariano, que assumiu ter se apaixonado por Jake, não se tratava de um namoro, como foi alardeado, mas apenas uma pessoa com quem ele ficava. Natália, a ficante, segundo o músico, é amiga de sua família "há mais de 15 anos".

Em outro ponto alto de sua participação no programa, o cantor foi perguntado por uma espectadora se ele se arrependia de ter chamado Luiza Ambiel de "câncer". Para a surpresa de muitos, o sertanejo não voltou atrás, e realçou: "Tudo o que eu falei ali dentro, eu sustento. A Luiza era um câncer, porque ela contaminava todo mundo."

Luiza, que ouvia tudo sem que Mariano soubesse, lamentou: "Eu achei que ele fosse me pedir desculpas por me chamar de câncer. Mas ele reafirmou. Eu queria saber por que ele acha que pode me comparar com uma doença tão agressiva."

Mariano retrucou: "Você é uma laranja podre que contamina todo o resto." "Ele é um moleque", Luiza Ambiel se defendeu, e disse ainda que vai processá-lo por tê-la chamado de "câncer".