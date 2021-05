Mariah Carey fala para rapper procurar seus advogados após sample de 'Shake It Off'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Mariah Carey, 51, estaria incomodada com o uso de um sample (montagens de melodias já gravadas) de sua música "Shake It Off" pelo rapper YTK. O cantor usou a versão da norte-americana para criar "Let It Off", que seria o alvo da controvérsia.

O consultor musical Tommy Banks postou o clipe no Twitter após pedido para que ele tentasse conseguir os direitos autorais para utilização do material. Na mensagem, escreveu que Mariah Carey tinha "24 horas para responder".

"Que tal vocês terem 24 horas para responder aos meus advogados", respondeu a cantora em seu perfil. No tweet, ainda aparece uma animação de Carey com a sigla GTFO, que significaria 'Get the f*ck out' ('vaza', em tradução livre).

O vídeo do rapper havia começado a ter mais repercussão quando o pedido foi feito. Isso deu início a uma campanha para que ele fosse transformado em uma música legalmente autorizada.

Mas, pelo que parece, a reposta da cantora foi apenas uma brincadeira. Tommy Banks voltou à rede social para explicar que esse é o jeito bem-humorado de Mariah Carey.

"Ei, eu quero reiterar que Mariah estava brincando, por favor, parem de dizer grosseiras para ela. Ela contou a mesma piada para Quest Love horas antes de responder ao tweet. E nos colocou em contato com pessoas que podem nos ajudar a liberar [a música]! Então, não é um problema para ela", escreveu o consultor.

O clipe atingiu mais de 1,5 milhão de visualizações e ultrapassou a marca de 73,3 mil curtidas em apenas um dia no ar.