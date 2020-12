Maria Gadú homenageia a ex, e fãs especulam volta dela com Lua Leça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Gadú, 34, resolveu fazer uma homenagem à sua ex-mulher, Lua Leça, por causa do aniversário dela.

"É o dia da Luinha. Todos os sóis, os astros, os encantados e as divindades te cobrindo do manto mais lindo, lúcido, leve e amoroso. Por ontem, hoje e amanhã! Minha parceira. "É a dose mais forte e lenta. Amo você", escreveu ela. Lua respondeu: "Você me faz feliz. Amo-te", postou.

Porém, a repercussão acabou sendo maior do que o esperado com fãs especulando uma possível reconciliação entre as duas. Gadú e Leça se casaram em 2013 e ficaram juntas por oito anos.

Lua e Gadú começaram a namorar em 2012, tendo assinado um acordo de união estável em 2013. Em junho de 2017, elas fizeram uma cerimônia em São Paulo.

No início do ano de 2017, o casal anunciou que planejava ter um filho por fertilização in vitro. No segundo semestre do mesmo ano, Maria Gadu deu início ao tratamento hormonal para a extração de óvulos a serem fertilizados in vitro e gestados por sua mulher, Lua Leça.

"Sempre quis ser mãe, desde pequena", contou Gadú, antes do procedimento. "E minha mãe sempre quis ser avó. Começou uma campanha quando eu tinha 15 anos, tipo: 'Por que você não tem filho logo, jovem?' E eu: 'Filho de quem, mãe? Tá maluca?'."