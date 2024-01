Maria Fernanda Cândido se surpreende com a repercussão do primeiro capítulo de 'Renascer'

Atriz, que também é modelo, foi uma das convidadas especiais do desfile de alta-costura da Giorgio Armani, na capital francesa, onde mora com o marido e dois filhos. Ela não fazia novela na Globo desde "A Força do Querer" (2017), quando interpretou a socialite Joyce, mãe do transexual Ivan. Maria Fernanda tem priorizando a carreira nas produções europeias de cinema.

"Foi realmente uma alegria imensa, ter feito essa participação especial no primeiro capítulo da novela 'Renascer'. Estou recebendo um feedback muito positivo, carinhoso e amoroso da população brasileira", disse atriz sobre a personagem criada pelo autor do remake, Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, escritor da versão original da novela, de 1993.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maria Fernanda Cândido está em Paris, França, e foi de lá que a atriz assistiu ao primeiro capítulo de "Renascer", na noite desta segunda-feira (22). Intérprete de uma mulher chamada Cândida, que vende a fazenda de cacau no sul da Bahia para José Inocêncio (Humberto Carrão), ela ficou surpresa e feliz com a repercussão de sua participação especial na nova novela das 21h, da Globo.

