Maria e Arthur fazem as pazes e se abraçam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima de paz e amor se instaurou novamente na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) durante a madrugada de quarta-feira (8). Após a eliminação de Naiara Azevedo, os sobreviventes do paredão Arthur Aguiar e Douglas Silva (DG) passaram a noite conversando com outros participantes e resolvendo pendências.

Uma delas foi a de Arthur e Maria, que se estranharam nas últimas cenas e até protagonizaram barraco durante o último jogo da discórdia no início da semana. Eles passaram um tempo conversando no gramado da casa a sós.

Eles passaram um pente fino nos desentendimentos e se redimiram com pedidos de desculpas. No final os dois trocaram um abraço de reconciliação.

"Se você se sentiu desrespeitada, eu te peço desculpas. Não foi minha intenção te desrespeitar. Eu só não queria ser falso, não queria ser desleal comigo, não ser verdadeiro comigo... Se você se sentiu ofendida, te peço desculpas", disse Arthur Aguiar.

Maria aceitou o pedido de desculpas do brother e também voltou atrás com suas ações que, inclusive, geram polêmica na internet. "Eu me equivoquei demais. O nível que eu cheguei ontem, eu não me orgulho. Eu saí muito alterada. Eu realmente não me coloquei no seu lugar. Te peço perdão pelas atitudes que eu tive", afirmou a sister.

Durante a dinâmica da discórdia que aconteceu na segunda-feira (7), Maria e Arthur bateram boca durante a transmissão do programa ao vivo e ainda trocaram ofensas.