'Maria do Bairro', clássico mexicano estrelado por Thalía, chega ao Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das novelas mais queridas no Brasil dos anos 1990, fenômeno de público durante sua exibição no SBT, "Maria do Bairro" foi adicionada nesta sexta-feira (10) ao catálogo do Globoplay. É a mais recente produção mexicana disponibilizada pela plataforma de streaming da Globo.

A trama encabeçada pela atriz e cantora Thalía segue Maria Hernandez, uma jovem que cresceu em um lixão e que acaba indo morar na mansão de um milionário graças à ajuda de um padre. Lá, no entanto, ela se apaixona pelo filho do patriarca, enquanto sofre nas mãos da família que a despreza por sua origem humilde.

Ainda nesta sexta, uma das atrizes do elenco, Carmen Salinas, morreu aos 82 anos. Ela interpretou Agripina na telenovela, e estava internada desde o início de novembro, quando sofreu uma hemorragia cerebral causada por hipertensão.

São 185 capítulos com cerca de 23 minutos de "Maria do Bairro" para assistir no Globoplay. O serviço ainda traz outras novelas mexicanas, como "A Usurpadora" e "Marimar", exibidas por aqui a partir dos anos 1980 e que ficaram marcadas na história da televisão brasileira.