Maria confessa ter tendência a ser agressiva e pede desculpas a Natália no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Raio-X da manhã desta terça-feira (15), quando todos os competidores falam diretamente com o público, Maria confidenciou que quando aceitou ir ao Big Brother Brasil 22 (Globo) sabia que tinha tendência a ser agressiva nas palavras e expressões, mas negou que seja violenta.

Segundo ela, o ato no Jogo da Discórdia da noite de segunda (14) em que bateu com o balde na cabeça de Natália a deixou preocupada. "Já pedi desculpas a ela e venho agora pedir publicamente. Vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar [de agressividade]", disse.

Uma possível expulsão de Maria vem sendo pedida nas redes sociais por fãs e por famosos. O nome de Maria atrelado ao termo "agressão" ficou entre os assuntos mais comentados na noite de segunda (14) e na manhã desta terça.

Na volta de um intervalo da edição de segunda, o apresentador Tadeu Schmidt questionou como Natália havia se sentido após ter a cabeça atingida por Maria. Nat disse que havia doído, mas que poderia seguir o jogo. Maria se desculpou e alegou que o balde tinha escorregado de sua mão.

Procurada, a Globo não se manifestou a respeito do que pode acontecer com Maria e se uma exclusão do reality está sendo estudada.

JOGO DA DISCÓRDIA

A noite desta segunda-feira (14) no BBB 22 (Globo) foi marcada por acusações de agressão contra Maria. A atriz bateu com um balde na cabeça de Natália, após jogar "água suja" na rival durante o jogo da discórdia.

As duas participavam do jogo da água suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma "acusação". Caso o resto do grupo concordasse com a fala, o acusador tinha o direito de jogar um balde de "água suja" no acusado. Caso não concordasse, o acusador é quem levava o banho.

Maria acusou Natália de ser "desagradável", algo com o qual a maior parte da casa concordou. Ao jogar o balde de água na colega, o objeto encostou com força na cabeça dela. "Só não pode bater o balde na cabeça, né?", reclamou Natália. Maria se desculpou imediatamente.

Diversos internautas se manifestaram dizendo que há imagens da agressão, independente do que a agredida tenha relatado. Além disso, questioná-la em frente a todos os colegas pode tê-la deixado desconfortável para se manifestar.

Outros lembraram que esta não é a primeira vez que Maria é supostamente agressiva com outro colega. Em outro Jogo da Discórdia, no último dia 8, ela deu um "tapa" na cabeça de Arthur Aguiar ao colar uma placa de "joga sujo" na testa do ator e cantor durante a dinâmica.