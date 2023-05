Maria Clara Spinelli será a primeira protagonista trans de novelas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A última novela de Maria Clara Spinelli, 47, foi "A Força do Querer" (2017), na Globo. Seis anos depois, ela volta à emissora para ser uma das protagonistas da próxima novela das 18h, "Elas Por Elas". No remake da trama escrita por Cassiano Gabus Mendes e exibida há 41 anos, a atriz será Renê que, depois de uma passagem de 25 anos, se torna Renée.

Na versão original, Renée não existia e ainda não foi divulgado se na trama centrada na história de sete amigas dos tempos de colégio (Márcia, Natália, Wanda, Helena, Adriana, Carmem e Marlene), que se reencontram depois de tantos anos afastadas, uma delas dará lugar a personagem trans. Mas, algumas mudanças já estão previstas em relação à versão original, a começar pelas externas mostrando o Rio de Janeiro como local da produção e não mais São Paulo.

Spinelli é a primeira protagonista trans da Globo e a informação foi anunciada pela colunista Patrícia Kogut.

Além de interpretar Mira, uma falsa secretária que era cúmplice nos crimes de Irene (Débora Falabella) na trama de Glória Perez, ela atuou em "Salve Jorge" (2013) e nas séries Supermax (2016), e "Carcereiros" (2017).

Em 2018, Maria Clara chegou a desabafar sobre a falta de papéis. "Eu, Maria Clara Spinelli, atriz, estou sem trabalhar desde o final da novela 'A Força do Querer'. E, embora eu tenha um 'nome' no meio artístico e seja respeitada e premiada, também ninguém me dá emprego", escreveu, em uma publicação, nas redes sociais, que depois deletou. A atriz ganhou destaque no meio artístico em 2010, com a atuação no filme "Quanto Dura o Amor?". Antes disso, ela se dividia entre o teatro e o trabalho como funcionária pública.