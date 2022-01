Maria Beltrão é excluída de bolão da Globonews e debocha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Maria Beltrão, 50, revelou na edição das 15h da GloboNews deste sábado (1º) que foi excluída do bolão da Mega Sena da Virada dos colegas de emissora e aproveitou para debochar que eles não ganharam o prêmio. "Não foi desta vez que o bolão da GloboNews levou o prêmio. Não estou nem aí. Ninguém me chamou pro bolão. Acham que não tenho sorte. Não ganhamos", brincou Beltrão. Internautas compartilharam o vídeo nas redes sociais e reagiram que se identificam com a reação da jornalista. "Eu sou do nível da Maria Beltrão", comentou uma pessoa. "O Brasil quer saber porque a GloboNews não chamou a Maria Beltrão para o bolão", questionou outro internauta. Uma pessoa comentou que mesmo que não tivesse nenhuma notícia no programa ainda assim valeria a pena assistir. "Não adianta, Maria Beltrão é a maior e melhor de todas", escreveu. "Eu sou rancorosa, mas a Maria Beltrão é um outro nível", comentou um internauta. Dois apostadores, um de Cabo Frio (RJ) e outro de Campinas (SP), vão dividir o maior prêmio da história das Loterias da Caixa, R$ 378 milhões. A Mega-Sena da Virada (concurso 2440) sorteou, na noite desta sexta-feira (31), os números 12, 15, 23, 32, 33 e 46.

