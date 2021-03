Mari Palma lamenta a morte do pai dois meses após ele descobrir um câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mari Palma, 31, compartilhou sua tristeza com a morte do pai, Luiz Palma, no sábado (13). Segundo a jornalista da CNN Brasil contou nas redes sociais, ele descobriu um câncer em estágio avançado recentemente.

"O post que eu nunca imaginei ter que fazer", afirmou. "Ha pouco mais de 2 meses, a gente descobriu que meu pai estava com um cancer ja avancado e logo comecou a tratar. Um processo muito doloroso e dificil, que ele lidou com a leveza de sempre."

"Mas hoje [sábado], depois de uma semana de UTI, ele precisou descansar", lamentou. "Foi rapido, sem dor, sem sofrimento. Meu melhor amigo, minha referencia, o amor da minha vida nao esta mais aqui, mas meu coracao esta em paz por tudo que eu vivi e aprendi com ele."

"Pai, como eu falei no teu ouvido: pode descansar", comentou. "Eu vou ficar bem aqui, com o teu radinho de pilha. Você continua vivo em cada pedacinho de mim. Você esta em todo lugar que eu vou, em tudo que eu faco. E eu te amo do jeito mais bonito que uma filha pode amar um pai. Obrigada por tudo. Seguimos juntos, meu amor, sempre de maos dadas por toda a eternidade."

Phelipe Siani, de quem Mari Palma é noiva, deixou sua homenagem na publicação. "E eu só agradeço, meu amor, por ter tido a oportunidade de viver esses últimos anos do lado dele", escreveu. "Foi como eu descobri exatamente o tipo de amor que eu quero dar para os nossos filhos e espero receber deles... Até o fim da minha passagem pela Terra. Eu te amo mais do que tudo nessa vida e, agora, a gente segue juntos, do jeito que ele aprovou e abençoou."

Após receber diversas mensagens de apoio, a apresentadora do CNN Tonight fez uma nova publicação agradecendo. "Eu só queria agradecer mais uma vez por todo amor e carinho com a minha família", disse. "Eu perdi o meu melhor amigo e ainda estou tentando entender essa dor e esse vazio dentro de mim, e cada mensagem que eu leio me ajuda demais nesse processo."

"Com certeza o senhor Luiz Palma está desse jeitinho aí lá no céu, sorrindo com os olhos, por saber que tocou de alguma maneira a vida de cada um de nós", animou-se. "Que sorte a nossa, pai. Que sorte!"