Mari Gonzalez diz estar tentando ser 'menos engraçada' para ser levada a sério

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Mari Gonzalez, 27, fez um desabafo em seu Twitter nesta quarta-feira (24) e afirmou para seus fãs e seguidores que está tentando se tornar uma pessoa menos engraçada, para ser levada mais a sério.

"Gente, estou tentando ser menos engraçada para as pessoas me levarem mais a sério, mas é muito difícil para mim, as coisas saem sem eu perceber", escreveu a influenciadora na rede social. Nos comentários, fãs e internautas se divertiram com o tuíte.

"Esse é o seu jeitinho, Mari. Não mude por causa das pessoas, você fica cada vez mais longe de você mesma. Te amamos assim", escreveu um. "Você é um meme ambulante, se você respira a gente acha engraçado", pontuou outra.

"Você é assim, essa é sua essência. É por isso que é tão especial e incrível. Eu amo sua energia, você é luz meu amor", escreveu uma terceira. "Eu amo esse seu jeitinho, sou igual a você, tento ser séria, mas não dá", disse outra internauta.

Gonzalez participou do BBB 20, fazendo parte do grupo Camarote. Na época de sua eliminação, ela revelou que só tem mantido papo com as "canceladas": Marcela, Flay, Ivy e Bianca Andrade. O grupo havia sido criado por Flay. De fato, todas elas saíram da casa com pontos negativos com o público.