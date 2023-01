Margareth Menezes diz em show que é 'importante ter um de nós' no MinC

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Margareth Menezes disse que é "importante ter um de nós" no Ministério da Cultura durante show no Festival de Verão Salvador, que acontece neste fim de sábado. Uma das atrações principais do sábado (28), ela foi celebrada pelo público, que gritou "ministra" e "fez o L" para a agora integrante do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Este momento, para mim, está sendo uma mudança muito grande na minha vida, mas eu acho que faz parte. Faz parte do caminho", ela disse, em resposta aos gritos. "Acho que é importante ter alguém de nós lá dentro também para mostrar o nosso sentimento, a nossa vida, o nosso dia a dia como é. Mas estamos aqui também, e eu amo estar aqui."

Em show com Majur e Larissa Luz, ela causou alvoroço no público baiano cantando "Uma História de Ifã" e "O Canto da Cidade", esta famosa com Daniela Mercury, antes de ser ovacionada pela plateia.

Antes de puxar "Cadê Você?", ela ainda disse que "vamos precisar de todo mundo, sempre e sempre". A faixa, lançada neste mês, traz versos que lembram promessas feitas por Lula (PT) durante a campanha eleitoral de 2022, como "Maré tá beleza / Curtindo churrasco, chopinho e cerveja".

Mais cedo, quando atendeu a imprensa, a ministra não quis misturar questões de seu trabalho no governo com sua carreira artística. "Quando estou no palco, sou só cantora", ela afirmou.

Durante o show, a ministra da Cultura também citou a crise vivida pelos yanomamis. "Chega de maltratar os povos indígenas. Chega de maltratar", disse. "Eu sou pela vida, pelo amor e pela esperança."

O show ainda teve Majur celebrando o fato de ser uma mulher trans no palco de um festival tão grande. "Isso é mais do que revolucionário, é o futuro e é agora", ela disse.

Já Larissa Luz enfrentou problemas técnicos, mas conseguiu apresentar uma versão desconstruída do samba "Canto das Três Raças", famosa na voz de Clara Nunes. Com percussão baiana e cadenciada, a faixa foi emendada em "A Mulher do Fim do Mundo", em homenagem a Elza Soares, cuja morte completou um ano este mês.

O ápice da apresentação veio com "Faraó Divindade do Egito", maior sucesso de Margareth e sinônimo do Carnaval da Bahia, com as três cantando juntas no palco. O show acabou em clima de festa, novamente sob os gritos de "ministra".