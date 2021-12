Marcos Mion paga promessa por entrar na Globo e anda 110 km a pé até Aparecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Marcos Mion, 42, fez uma publicação nesta quarta-feira (22) em seu Instagram para contar aos seguidores que está peregrinando do estado de Minas Genais até Aparecida, no interior de São Paulo, para pagar uma promessa por entrar na Globo. "Sumi um pouco porque estou peregrinando de Minas Gerais até Aparecida", começou o artista. "Não é mais segredo para ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida para Globo", continuou. "Quantas vezes conversei com ela achando que talvez não fosse mesmo para mim, decepcionado por mais uma vez bater na trave... mas eu nunca perdi a fé que Jesus Cristo e Nossa Senhora estavam guardando para hora certa a realização do meu maior desejo", escreveu na legenda. "E vamos combinar? Não poderia ser melhor tudo que está acontecendo! Mãezinha cuidou, abençoou, eu aguentei o processo... aconteceu! Agora é hora de agradecer. 110 km a pé, a maioria na subida, estrada de terra e muita gratidão no coração!", concluiu ele. Nos comentários, fãs e internautas parabenizaram o apresentador pela conquista e apoiaram a atitude. "A fé move montanhas! Você merece!", escreveu uma. "A Globo que ganhou um grande presente. Você merecia ser abençoado. Fé sempre", disse outro. Mion estreou em setembro na Globo à frente do Caldeirão. Os quatro meses no comando da atração foram os suficientes para ele conquistar o público e se tornar um dos destaques do ano, o que se comprova também com a vitória dele em duas categorias do Prêmio F5. Com 34% dos votos, Mion foi o escolhido pelos leitores como o melhor apresentador de entretenimento. Ele superou Tiago Leifert, que teve 30% dos votos pelo BBB 21. Além disso, o Caldeirão com Mion levou na categoria melhor programa de variedades com ampla vantagem sobre os outros quatro concorrentes.

