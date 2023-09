Marcon Mion narra a emoção de encontrar Demi Lovato nos bastidores do The Town

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Marcos Mion está curtindo as emoções do The Town em grande estilo. Comandante do Caldeirão, ele também está presente na transmissão de flashes e dos destaques do dia do festival, na programação da Globo. Empolgado com a oportunidade, ele revela que teve a chance de reencontrar Demi Lovato, antes da apresentação da diva pop neste sábado (2).

Este foi o segundo encontro dele com a artista, que foi um dos destaques do Palco Skyline. "Ela se mostrou mais uma vez uma artista completamente acessível, disposta a entrar nas propostas do programa, hiper simpática, abraçou todo mundo, agradeceu sem parar e distribuiu carinho e amor para os fãs que participaram da gravação", detalhou Mion, em entrevista à reportagem. "Como dizem na internet: Ídola acessível! (risos)."

Segundo ele, fazer parte das transmissões lhe dá orgulho, por conversar "diretamente com as raízes". "A empolgação se potencializa quando estamos falando sobre a primeira edição de um festival que vai entrar pra história, como o The Town", enaltece ele.

Na TV Globo, Marcos Mion e Kenya Sade comandam a exibição dos melhores momentos do The Town, com exibições na quinta-feira após o Conversa com Bial, aos sábados após Altas Horas e aos domingos depois de "Vai que Cola".

O papo de Mion e Demi Lovato irá ao ar no Caldeirão no próximo sábado (9), na Globo.