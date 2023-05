Marcelo Faria diz que não leu a Bíblia para estreia na Record

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marcelo Faria, 51, assinou contrato com a Record há um mês. Com vínculo por obra, o ator já está na preparação para a oitava temporada (ainda sem previsão de estreia) de "Reis", onde irá interpretar o personagem Joabe na casa dos 40 anos. Entre uma aula de equitação e um ensaio de lutas coreografadas com espadas, o ator contou à reportagem que anda empolgado com o retorno à teledramaturgia.

Sem um papel fixo desde "Orgulho e Paixão" (Globo, 2018), há cinco anos, ele chegou a fazer uma participação especial em "Bom Sucesso" (Globo, 2019-2020), mas, no ano seguinte, teve o seu contrato encerrado. "Estava no mercado desde outubro de 2020 e, como nós estávamos no meio da pandemia, não acontecia nada. Cheguei a fazer uma peça com a Patrycia Travassos chamada 'Duetos', no ano passado, e aí tem mais ou menos dois meses que pintou o convite da Record". O ator disse que topou participar do projeto na hora.

"Achei interessante e vi que seria uma aventura trabalhar em uma produção de época bíblica", destaca Marcelo, que revelou não ter lido a Bíblia para compor o personagem nem se aprofundou no tema religioso da novela. "Não li. É uma série de dramaturgia e uma história como qualquer outra a ser contada. Precisa só ler os capítulos, estudar e pronto."

Marcelo também negou ter ficado magoado com a ex-casa. "De jeito nenhum. Foram 35 anos lá e tenho muita gratidão. Fiz várias coisas e tenho certeza que farei outras", afirma. Sobre a nova política de contratar atores por obras, ele se diz favorável. "Acho ótimo para todo mundo porque você tem a possibilidade de escolher o personagem que quer ou não fazer. Não precisa ser mais escalado, sabe?", comenta.

"Sinceramente, acho que esse sistema de contrato longo não vai mais existir. Passou, né?", avalia. "Até porque, hoje, a mídia não é mais concentrada só na Globo. Existem 'n' opções no mercado de entretenimento."

O ator disse que continua procurando por trabalhos que o desafiam. Ele antecipou o envolvimento em dois projetos para o cinema —um deles é um longa que está produzindo. Existem também convites de produções no streaming. "São coisas que ainda não posso falar muito porque ainda está caminhando. Mas, vão acontecer", antecipa.