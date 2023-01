Marcelo Adnet recorda abuso sexual na infância e conta que foi salvo pelo avô

Por ter sido sofrido com a violência durante muitos anos, o humorista é a favor da educação sexual nas escolas. Ao ser questionado sobre a desinformação dos jovens com relação ao sexo, Adnet revelou que teve medo de ter contraído uma doença sexualmente transmissível com o abuso.

