Marcelo Adnet ganha programa na Globoplay para narrar a CPI da Covid

"Bem amigos da Rede Globo, aí está ele Ernesto Araújo", brincou no dia 18. "Ele vai enrolando, ele vai gaguejando, chanceler, embaixador, não sabe o que é o quê. Parece inebriado pelo álcool gel. Suas palavras não fazem mais sentido, ele vai dando voltas com a bola em campo. Ele joga sem nenhum objetivo, joga para o lado."

Os vídeos do humorista ironizando os depoimentos dados à comissão do Senado têm feito sucesso desde o último dia 18. Neles, Adnet comenta as falas de autoridades como se fosse locutores da própria Globo.

A atração irá ao ar sempre às segundas-feiras. Ela estará disponível também para não-assinantes do serviço de streaming do Grupo Globo.

