Marcelinho Carioca é o terceiro desmascarado no The Masked Singer

Na estreia do reality musical, o cantor Sidney Magal foi o desmascarado da noite. Ele estava fantasiado de hot dog e cantou "Sai da Minha Aba", de Alexandre Pires. O cantor falou emocionado que sua participação no reality foi uma homenagem à neta Madalena.

No segundo episódio, o desmascarado foi a jornalista Renata Ceribelli, que estava fantasiada de brigadeiro e cantou "Chocolate", de Tim Maia. "Eu estou me divertindo até agora. Uma experiência incrível. Nunca tinha usado a minha voz para cantar. Eu agradeço, gente! Amei, amei!", disse rindo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, 49, foi o terceiro eliminado do reality musical The Masked Singer (TV Globo). Fantasiado de Coqueiro, encantou a todos cantando o pagode "Me Apaixonei pela Pessoa Errada", do Exaltasamba.

