Marcela Mc Gowan e Karol Conká falam sobre Prazer, Feminino e 1ª vez na CCXP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ex-BBBs Marcela Mc Gowan, 33, e Karol Conká, 35, esquentaram o clima da CCXP Worlds 21, na tarde deste domingo (5) ao falarem do programa Prazer, Feminino, que comandam no YouTube da GNT. Elas deram spoilers sobre a nova temporada e revelaram experiências pessoais no segundo dia do evento.

Tanto Marcela, que é ginecologista e especialista em prazer sexual da mulher, quanto Karol, que é cantora, revelaram que tinham expectativas fantasiosas sobre como seria a primeira vez em que fizeram sexo, mas que o medo e o incômodo acabaram predominando. "Pareceu um filme de suspense", disse Karol.

Em meio a seus depoimentos, as duas falaram sobre os novos episódios de Prazer, Feminino, cuja primeira temporada estreou no fim de 2020 e a segunda fará parte da programação de verão da GNT. Elas não revelaram a data, mas disseram que os capítulos estarão também na TV e na plataforma Globoplay.

As duas apresentaram algumas novidades, como a inclusão de um quadro com pessoas comuns falando sobre suas experiências e dúvidas direto das ruas, e a inclusão dos homens entre os participantes, no quadro Lugar de Falo. "Vimos que ajudar eles é uma forma de ajudar mulheres na cama. Todo mundo sai ganhando", disse Karol.

"A temporada será solar, alegre, engraçada, gozadinha", afirmou Marcela. Entre os convidados estarão nomes como o da dançarina Sheila Melo, da psicóloga e ex-BBB Lumena Aleluia, da escritora Bruna Surfistinha, da cantora MC Rebecca, da atriz Duda Reis e da dançarina Brunna Gonçalves.

RAPIDINHA CHEIA DE DICAS

Apesar de breve, a participação das duas ex-BBB no evento, que elas chamaram de "rapidinha", foi cheia de revelações e dicas. Karol contou sobre a preparação que fez para sua primeira vez, que incluiu até incenso, enquanto Marcela disse não ter preparado nada. No final, as duas acharam o momento esquisito.

"Quanto mais confortável melhor para a primeira vez. Poder relaxar, curtir...Não recomendo que seja em uma escada", brincou Marcela. "Achei que eu ia sair dançando como Beyoncé, mas não foi", revelou Karol. "Eu achei que ia ser um vulcão, ia passar a noite inteira transando. E não chegou nem perto", completou Marcela rindo.

A médica e ex-BBB ainda falou que acha importante falar ao parceiro que é a primeira vez, para ambos irem com calma, "tateando e se descobrindo". "Acho que isso vale para todos os parceiro, na hora da primeira vez juntos", completou Marcela, que contestou a ideia de virgindade, que ela classificou como "heteronormativa".

"Sou contra o conceito de penetração. Não precisa da penetração para perder a virgindade. Esse é um conceito muito social, que tem a ver com o que você entende como experiência sexual. Você pode ter outras experiências que não são a penetração. Como seria com mulher que transa com mulher?", questionou.