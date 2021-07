'The Many Saints of Newark', filme derivado de 'Família Soprano', ganha trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O longa “The Many Saints of Newark”, derivado da série da HBO “Família Soprano”, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta (30).

A trama se passa na Nova Jersey dos anos 1960, quando o protagonista, Tony Soprano, é adolescente. É nessa época que ele se envolve com a máfia —na série, ele, já adulto e vivido por James Gandolfini, é o chefe dos gângsters.

Quem interpreta o personagem jovem é, aliás, Michael Gandolfini, filho de James Gandolfini. Além dele, integram o elenco Vera Farmiga, Ray Liotta e Leslie Odom Jr. A produção é assinada pelo criador da série, David Chase.

"The Many Saints of Newark" está previsto para estrear nos Estados Unidos em 1º de outubro, e chegará ao mesmo tempo nos cinemas e na HBO Max. Ainda não há data de lançamento do filme no Brasil.

