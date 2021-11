Manu Gavassi tieta namorado após desfile na SPFW: 'Fiquei emocionada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Manu Gavassi, 28, esteve na noite desta sexta-feira (19) na primeira fila do desfile da Handred, na São Paulo Fashion Week, para prestigiar o namorado, o modelo Jullio Reis. Eles posaram juntos para fotos e trocaram beijos diante das câmeras.

"Foi muito especial, eu nunca tinha visto ele desfilar, também estava tudo [parado] com a pandemia. O desfile foi a coisa mais linda, fiquei emocionada", diz a cantora.

Manu falou que não vai desfilar para nenhuma marca na SPFW porque está trabalhando muito na divulgação do novo álbum "Gracinha". "Eu consegui dar uma escapadinha para vir para cá para assistir [ o desfile do namorado]."

A cantora afirma que é muito bom ver os grandes eventos voltando agora e com segurança do jeito que tem ser. Mas ela admite que ainda acha estranho essa volta e que não acreditou quando viu a plateia no MTV EMA, premiação que celebra a música ao redor do mundo, que aconteceu este ano em Budapeste, na Hungria.

"Lá no [MTV] EMA tinha uma plateia super grande, eu não acreditei quando vi a plateia. Eu falei: 'era assim que era antes'", conta a cantora.

Manu não escondeu a felicidade de ter sido eleita a melhor artista brasileira no MTV EMA (European Music Award), no dia 14 de novembro. Ela superou Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, essa última vencedora do prêmio no ano passado.

"Nem te conto até agora eu estou me beliscando. Estar naquele prêmio na dimensão que é e com um trabalho tão sincero, tão verdadeiro, tão feito a mão como esse."

A artista falou ainda sobre o lançamento dia 26 de novembro do álbum visual no Disney+, roteirizado e co-dirigido por ela. O projeto é uma versão do projeto "Gracinha'', lançado dia 12 de novembro. "Deu um trabalho muito louco ter feito e, nesse momento da vida, com esse trabalho ganhar esse prêmio que dizer muita coisa."