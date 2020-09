Manu Gavassi é a grande vencedora do Meus Prêmios Nick

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (27) a 21ª edição do Meus Prêmios Nick, premiação promovida pelo canal Nickelodeon. O evento no qual o público elegeu os melhores em diversas categorias, muitas delas relacionadas a música, internet e televisão foi ao vivo pela primeira vez. Bruno Gagliasso foi o apresentador da noite e contou com Any Gabrielly, do Now United, Bibi Tatto, Klara Castanho e Raissa Chaddad para ajudá-lo no comando da atração.

Manu Gavassi foi a grande vencedora da noite e levou seis prêmios para casa: Style, Instagram do Ano, Criador do Ano, Conteúdo Digital do Ano, Hit Nacional Favorito e Artista Musical Favorito: "O mundo precisa de pessoas incríveis com ideias malucas. Obrigada", disse a artista em agradecimento.

O prêmio chegou ao fim com Gagliasso tomando o tradicional banho de slime. O ator postou o vídeo do momento em seu Instagram com um recado para seus filhos. "Curtiram? Foi incrivel! Nickelodeon #MPN 2020. Foi pra vocês filhos! PS: Criancas, nao tentem isso em casa! Kkkkkkkkkk.... OBRIGADO!!", acompanhado da #partiuchuveiro.

Confira os vencedores do Meus Prêmios Nick 2020

Style do Ano

Manu Gavassi

Canal de YouTube

Enaldinho

Aposta Trendy

Lorena Queiroz

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja

Artista de TV Feminina

Marina Ruy Barbosa

Artista de TV Masculino

João Guilherme

Ship do Ano

Jade Picon e João Guilherme

Live do Ano

Marília Mendonça

Artista Internacional Favorito

NOW UNITED

Fandom do Ano

Uniters

Gamer do Ano

Flakes Power

Ajude Seu Mundo

Lázaro Ramos

Filme do Ano

Modo Avião

Challenger do Ano

Any Gabrielly

Artista Musical Favorito

Manu Gavassi

Hit Internacional Favorito

NOW UNITED, com "Come Togheter"

Vencedores Épicos

NOW UNITED

Hit Nacional Favorito

Manu Gavassi, com "Áudio de Desculpas"

Artista Musical Favorito

Manu Gavassi

Conteúdo Digital do Ano

Manu Gavassi

Inspiração do Ano

Manu Gavassi

Criadora do Ano

Manu Gavassi

Agradecimento Épico

Turma da Mônica (2019)

Programa de TV Favorito

BIA

Programa da Nick Favorito:

Henry Danger

Slime Épico:

Alok (2017)