Mansão de Silvio Santos em aparente abandono viraliza nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Oito meses após a morte de Silvio Santos (1930-2024), a mansão do dono do SBT voltou a atrair atenção nas redes sociais. Um vídeo mostra o imóvel, localizado no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, aparentemente desocupado e em estado de abandono. A residência foi o endereço do apresentador no Brasil por quase 50 anos.

Logo após a morte de Silvio, Íris Abravanel teria cogitado deixar a residência, avaliada em R$ 15 milhões. A intenção seria morar em uma propriedade menor, que não trouxesse tantas lembranças de um dos maiores ícones da televisão. Ainda não se sabe qual será o destino do imóvel. Não há informações oficiais sobre venda, reforma ou preservação. A reportagem procurou a assessoria do SBT, mas não obteve resposta.

A mansão, em estilo colonial, tem 2 mil m² e conta com seis suítes, escritório, salas de estar e jantar, cozinha, lavanderia, piscina, sauna e sala de ginástica -onde o apresentador costumava fazer seus exercícios físicos diários.

O interior é decorado com mobiliário no clássico estilo francês. Um dos cômodos, repleto de bonecas (inclusive miniaturas do próprio Silvio), foi revelado em um vídeo antigo ao lado do cabeleireiro e amigo pessoal Robson Jassa. Outro espaço muito comentado da residência seria o local onde o apresentador guardava os presentes que recebia dos fãs.

Foi também nessa mansão que, em agosto de 2001, Fernando Dutra Pinto manteve Silvio Santos como refém, um dia após fugir do cativeiro onde havia mantido Patrícia Abravanel, filha do apresentador, presa por uma semana.