Mansão de Sean Connery na Riviera Francesa é posta à venda por R$ 180 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mansão que pertencia a Sean Connery, morto no último sábado (31), aos 90 anos, está à venda pelo valor de 25 milhões de libras esterlinas (o equivalente a cerca de R$ 183 milhões no câmbio atual), segundo o tabloide The Sun. O imóvel, que fica na Riviera Francesa, já foi inclusive usado em cenas do filme "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983).

Com vistas para a cidade de Cap de Nice e o Mar Mediterrâneo, a mansão tem arquitetura clássica. Ela fica em um terreno com 994 metros quadrados, que abriga além da casa principal outras duas casas de hóspedes.

De acordo com o anúncio, são cinco quartos e cinco banheiros, além de três salas de estar e garagem para cinco carros. Conta ainda com amenidades como academia, adega e piscina de água salgada.

Para não cansar os moradores, o imóvel tem elevador que dá acesso a todos os seis andares. Também é possível usar as escadas de pedra para chegar a cômodos como o quarto principal, que tem varanda privativa.

Já as casas de hóspedes são distribuídas assim: a primeira tem dois andares, com duas suítes e duas salas; enquanto a segunda tem uma suíte, um quarto e uma sala de estar.