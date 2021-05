Mansão de 'Páginas da Vida' está à venda por R$ 55 milhões

A Globo utilizou o imóvel para fazer as cenas externas da mansão, por exemplo, a fachada da casa foi cenário para o velório de Lalinha. Na história escrita por Manoel Carlos, ela e Tide tinham seis filhos: Carmem (Natália do Vale), Leandro (Tato Gabus Mendes), Elisa (Ana Botafogo), Márcia (Helena Ranaldi), Olívia (Ana Paula Arósio) e Jorge (Thiago Lacerda).

"A área social é convidativa e conta com living, sala de jantar com pé-direito alto e lustres do século XVIII. A área íntima dispõe de biblioteca e seis suítes. Há cozinha profissional equipada, lavanderia, área de serviço, três dependências completas para funcionários e área para refeições para funcionários", continua.

