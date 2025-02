Mansão das Kardashians, que foi cenário de reality, é colocada à venda

A mansão tem seis quartos e mais de 800 metros quadrados de área construída. A suíte principal tem lareira, bar molhado, sala de ginástica e uma varanda com vista para a propriedade, além, é claro, do closet onde Kris guardava sua coleção de bolsas Birkin.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos personagens centrais do reality show Keeping Up With The Kardashians (E!), a antiga mansão da família em Hidden Hills, na Califórnia, está à venda.

