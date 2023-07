Manoel Soares afirma que não descarta voltar a trabalhar com Patrícia Poeta

Questionado se continua a acompanhar o programa "Encontro com Patrícia Poeta", o apresentador apenas disse que pessoas queridas de sua vida continuam por lá, como Tati Machado e Valéria Almeida, que assumiram a apresentação do programa quando Manoel saiu e Patrícia entrou de férias. Ele ainda falou que o que pensa não pode influenciar em seu trabalho.

Durante a participação, ele disse que não descarta voltar a trabalhar com Patrícia Poeta no futuro, mas teria que ser algo tranquilo. "Sempre digo que não se entra duas vezes no mesmo rio, aquela água já passou. Não descarto absolutamente nada, [mas teria que ser] algo tranquilo de acontecer. Hoje tenho projeto pessoal que não caminha na mesma direção do que o da emissora."

