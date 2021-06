Manifestantes comparam vacinação a nazismo durante show do Foo Fighters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de pessoas antivacina protestou contra o show do Foo Fighters realizado nesta terça (15), no Canyon Club, no estado americano da Califórnia. Os manifestantes, que estavam em frente ao local, compararam a vacinação a práticas nazistas e criticaram a banda por fazer um evento voltado exclusivamente para pessoas imunizadas contra a Covid-19.

"Por favor, apresente esse passaporte de imunidade, que comprova que você teve o seu braço estuprado por um arriscado experimento de eutanásia e que não previne doenças ou transmissão [do coronavírus]", diz a mensagem de um dos cartazes, onde também há referência ao Código de Nuremberg --tribunal de 1947 que julgou médicos nazistas.

As placas do protesto, no entanto, contêm uma série de afirmações falsas, que já foram desmentidas por diversos estudos científicos.

A vacinação é hoje a maneira mais eficaz de não transmitir nem contrair o novo coronavírus. Além disso, ela causa menos internações --e, por consequência, menos mortes--, o que diminui a pressão sobre instituições hospitalares.

Não se trata também de "um arriscado experimento de eutanásia". Nas fases de teste, imunizantes seguiram todas as etapas clínicas de segurança e de registro por autoridades sanitárias.

"Segregar as pessoas não é certo. Quem tem um sistema imunológico saudável deveria poder desfrutar disso como qualquer outra pessoa", disse um manifestante ao site KCAL New, ignorando o fato de que qualquer pessoa pode ser contaminada e transmitir o vírus, mesmo que seja assintomática.

O ator americano Ricky Schroder, da série "Silver Spoons", também criticou o Foo Fighters, com uma publicação em seu Facebook, dias antes do protesto.

"Dave Grohl é um punk ignorante que precisa de apanhar por apoiar a discriminação", escreveu o ator. "A ignorância vem em todas as formas e tamanhos. Kurt Cobain está rindo de você, ao lado de milhões de patriotas."

Nenhum integrante da Foo Fighters comentou o assunto.

O show reuniu 600 pessoas, todas vacinadas --obrigadas a comprovar a imunização no momento da compra de ingressos.

O próximo show do Foo Fighters também será presencial e exigirá comprovação de vacina. O evento está marcado para 20 no Madison Square Garden, em Nova York.