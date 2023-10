MAM anuncia título 'Mil Graus' para o próximo Panorama da Arte Brasileira

O Panorama da Arte Brasileira é uma mostra organizada pelo MAM que ocorre a cada dois anos e que busca refletir sobre a produção artística contemporânea no Brasil a cada edição. "Mil Graus" ficará em cartaz até janeiro de 2025, na sede do museu, no Parque Ibirapuera.

"É um momento pós-caos no Brasil. Novas questões surgem e reverberam as mudanças sociais dos últimos 20 anos. Estamos interessados em como esses artistas respondem a essas mudanças", diz Souza.

"Vivemos uma situação extrema, então um panorama deveria responder a esse grau de intensidade que vivemos no cotidiano. Pode ser um calor metafórico mas também meteorológico", diz Dushá. Muitos artistas apresentarão trabalhos feitos com matéria orgânica, enquanto outros utilizam tecnologia.

O MAM ainda não divulgou nomes dos artistas que participarão do 38º Panorama da Arte Brasileira, mas, segundo os curadores, a relação entre humanos e máquinas, a indução de transformações corporais pela tecnologia e a relação com a espiritualidade e misticismos também serão assuntos marcantes na mostra.

Ao mesmo tempo, o termo remete a alta temperatura, a algo quente e de alta intensidade. "Escolhemos o nome pensando no que é urgente, o que deve ser discutido quando traçamos uma paisagem do Brasil", diz o curador Germano Dushá.

