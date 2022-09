Malvino Salvador diz que não é bolsonarista: 'Sou contra Lula'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Louco para ver uma das suas bandas preferidas, Coldplay, o ator Malvino Salvador bem que tentou chegar a um dos camarotes do Rock in Rio sem fazer alarde, mas não deu. O ator, que em uma entrevista recente defendeu o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e ainda deu nota sete ao classificar a gestão do atual chefe do Executivo, disse ao F5 que não é bolsonarista.

"Eu não sou Bolsonaro. Sou contra Lula. Voto em qualquer um menos no candidato do PT e como estou vendo o andamento deste pleito o meu voto vai ser no Bolsonaro", comenta o ator que ainda revelou o motivo de votar na contramão da maioria dos seus colegas da classe artística.

"A administração do PT na minha opinião não contribui em nada no crescimento do país. Ficaram mais de uma década no poder e nada de fato mudou. O que eles sempre querem é ficar no poder".

Malvino ainda contou que desde que se posicionou contra Lula sentiu que alguns colegas passaram a evitá-lo. "É chato, mas eu não estou nem ai".

O ator também respondeu sobre a possibilidade de encontrar a mulher de Lula da Silva, Janja, em um dos camarotes. "Democracia é isso. Todo mundo conviver bem no mesmo espaço. Eu não tenho problema nenhum com ninguém", completa Malvino.