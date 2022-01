Maju Coutinho classifica como machista a pressão para que ela seja mãe

Érico Monteiro dos Santos e Rogério Vagner Castor Sales, utilizando perfis falsos em redes sociais, acessaram a página da emissora e proferiram injúrias contra a jornalista, referindo-se a sua raça e cor. O relator do recurso, desembargador Augusto de Siqueira, disse que as ofensas atingiram um "número indeterminado de pessoas, não apenas a ofendida, de modo que bem configuram o crime de racismo".

Maju é casada com Agostinho desde 2009. "De repente, eu mude de ideia, adote ou engravide. Não estou falando que é um jogo fechado, mas no momento é isso", completou.

Em abriu do ano passado, Maju deu uma entrevista para o jornal O Globo na qual contava não ter vontade de ser mãe. "Meu marido tem dois filhos, né? Já é avô, inclusive, tem dois netinhos. Ele já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu. E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está, então eu nunca tive essa supernecessidade de ser mãe", afirmou.

Em entrevista à Veja Rio, a apresentadora do Fantástico (Globo), casada com o publicitário Agostinho Paulo, disse que esse assunto não é fechado para ela, mas que quando perguntam sobre o tema ela se sente mal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.