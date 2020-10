Maisa ganha homenagem de famosos e até presente em seu programa de despedida do SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora e atriz Maisa Silva, 18, se despede do SBT neste sábado (31), com a exibição do último episódio de seu programa, com direito a homenagens de famosos e presente de Silvia Abravanel, 49, filha de Silvio Santos. Raul Gil, Eliana, Anitta e Luan Santana estão entre os que marcaram presença.

"Na sua despedida do SBT, eu sinto que uma coisa precisa ir junto com você", afirma Silvia em uma carta do quadro Guardado a Sete Chaves, antes de entrar no palco e entregar para a adolescente um vestido usado por ela quando pequena, agora emoldurado. Maisa também vai responder a perguntas na Cadeira da Verdade.

A emissora anunciou o fim do contrato de Maisa no início deste mês, após 13 anos. Segundo o SBT, "a apresentadora comunicou sobre a não-renovação de seu contrato" e acrescentou que ela "sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada".

Maisa foi descoberta aos três anos, quando participou do programa de Raul Gil, na Record, dublando sucessos do Rouge, Ivete Sangalo e Wanessa. A desenvoltura dela chamou a atenção do SBT, que a contratou em 2007 para apresentar o Sábado Animado, sucesso que a fez ganhar um quadro no dominical Programa Silvio Santos.

Como atriz, ela fez "Carrossel" (2012-2013) e "Carinha de Anjo" (2016-2018), ambas no SBT. Desde 2019, estava a frente do talk show Programa da Maisa, no qual entrevistou celebridades como Pedro Bial e Katy Perry. A artista também estrelou filmes como "Cinderela Pop", "Tudo Por Um Popstar" e "Um Pai no Meio do Caminho".