Maíra Cardi diz que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

"Eu amo que as malucas desocupadas apagam na hora com medo do processo, né?! Kkkk é isso mesmo!", escreveu em outro post. "Ninguém é superior que ninguém. E eu tô ótima. Graças a Deus nunca estive melhor", finalizou.

Até o momento, Bruna Marquezine não se pronunciou diretamente sobre a situação com a coach, mas curtiu tuítes em sua defesa e chegou a responder contas, que supostamente estariam difamando a atriz. "Minha senhora, espalhar fake news é crime tá?! O print tá dado. Me avisa se quiser uma indicação de terapeuta. Passar bem", tuitou em resposta a uma usuária.

Já neste domingo, a ex-BBB explica que a parte de exigir dinheiro era deboche. "Obviamente que era um deboche, meu silêncio não tem Pix no mundo que pague, é só se eu quiser mesmo que eu fico quieta. Essa parte, do dinheiro, era um deboche", afirmou.

Diante disso, Maíra Cardi comentou, na quinta-feira: "Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ela sabe que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro não abre a boca nem curte nada! Mais [sic] aceito o dinheiro dela para continuar quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação imediata para a igreja Lagoinha".

