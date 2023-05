Mãe e filha viajam pela primeira vez como copilotos em voo até a Coreia do Sul

"Então, cerca de duas semanas antes de eu fazer esta viagem do Aeroporto Internacional de Memphis para Incheon, conversei com o piloto-chefe e perguntei: 'Você se importaria de trazer Nicole? Porque seria legal voar com a minha filha'. E eles conseguiram trocá-la por outro copiloto", disse Teri.

Em entrevista à publicação, Teri Eidson (mãe) e Nicole McCallister (filha) relataram como foi a união no ar durante as cerca de 12 horas de percurso e falaram da emoção de estarem juntas.

