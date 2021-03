Mãe de Paulo Gustavo pede orações para que o humorista se recupere da Covid

Antes de ser internado, Paulo Gustavo cobrou, por meio das redes sociais, a imunização da população e pediu para as pessoas ficarem em casa. No Instagram, ele postou uma notícia sobre a lotação das UTIs em todo o país. "Cadê a vacina, meu Deus? Se liga na aglomeração, gente. Sair de casa apenas quem precisa trabalhar."

Inspiração para a personagem Dona Hermínia, um dos maiores sucessos do filho, ela ainda disse que está solidária às mães que estão passando pela mesma situação que ela. "Minha solidariedade a todas as mães que como eu estão aflitas pela melhora de seus filhos", afirmou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, compartilhou nesta terça-feira (16) um pedido para que os fãs do humorista façam orações para que ele se recupere da Covid-19. Ele está internado desde o último sábado (13) em um hospital privado do Rio de Janeiro, após receber o diagnóstico positivo para a doença.

