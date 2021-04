Mãe de Paulo Gustavo agradece orações a filho e pede 'não aglomerem'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe do humorista Paulo Gustavo, 42, Déa Lúcia, agradeceu as orações que o filho recebe. "Amigos, agradeço de coração a todos que estão rezando pela cura de Paulo Gustavo e de todos que estão infectados", começou o texto de agradecimento em seu perfil do Instagram.

"Por favor usem máscara, lave bem as mãos, usem álcool gel e não aglomerem. Quando me sentir em condições, vou gravar um vídeo para vocês. Por favor, se cuidem", concluiu na publicação feita nesta segunda-feira (5).

De acordo com o mais recente boletim médico, o humorista permanece em terapia intensiva e fazendo uso de ECMO, oxigenação do sangue fora do corpo. Internado desde o dia 13 de março, o comediante tem apresentado estabilidade.

"A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve, especialmente nas últimas 24 horas, sinais de evolução progressiva que geraram otimismo na equipe médica", diz trecho do comunicado. Mesmo com uma possível melhora, a família do humorista segue preocupada com o estado de saúde dele.

"A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para de todos os que se encontram na mesma situação", disseram em comunicado à imprensa.

Déa Lúcia inspirou a personagem Dona Hermínia, protagonista da sequência de filmes "Minha Mãe É Uma Peça". Muitos artistas têm demonstrado preocupação com o ator, e torcem para que ele melhore. Regina Casé afirmou que tem rezado pelo amigo todos os dias.