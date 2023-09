Mãe de Kayky Brito rompe silêncio e relata encontro com filho: 'Logo estaremos juntos'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Mãe do ator Kayky Brito, de 34 anos, a empresária Sandra Brito falou publicamente pela primeira vez sobre o atropelamento que vitimou o seu filho neste sábado (2) no Rio de Janeiro. Ela desmentiu informações maldosas, disse que o interprete segue vivo e que logo menos sairá do hospital com vida.

"Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que?", desabafou Sandra.

A mãe também deu detalhes de como foi o encontro com o filho no hospital. "Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.

Sandra finalizou agradecendo as mensagens de apoio, e diz que família está esperançosa na sua recuperação.

"Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.

Kayky Brito está sedado e mantido em ventilação mecânica, conforme o último boletim médico. Na noite deste sábado (2), o Hospital Copa D'Or emitiu a primeira atualização do artista, que sofreu um acidente na madrugada, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", diz a nota.

Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ter sido atropelado em frente a um quiosque, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.