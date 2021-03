Mãe de Carla Diaz diz nas redes sociais que adora ver a filha 'colocar fogo no parquinho'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mara Diaz, mãe da atriz Carla Diaz, usou as redes sociais para publicar vídeo da atriz após ela deixar o quarto secreto do BBB 21, acompanhado de uma música da Chiquititas, novela em que a filha participou. Ao lado da postagem, Mara escreveu um longo texto dizendo que tem orgulho da sua entrega e trajetória no programa.

"Filha, como me orgulho de você, por ter se transformado nessa linda mulher que você é hoje. Mulher linda com um coração gigante e que não deixou o tempo tirar de você a pureza e a alegria da pequena chiquitita que você foi um dia", escreveu.

Mara destacou que as pessoas estão precisando muito sorrir neste momento de tanta tristeza e vidas perdidas para a Covid-19 e que Carla contribuiu para com sua veia cômica. "Com a sua integridade, lealdade, verdade, firmeza, respeito ao próximo, talento enorme, bom humor e veia cômica que você tem, nesses últimos dias você fez muita gente sorrir", falou.

A mãe da atriz lembrou o quanto as duas aprenderam nesta pandemia e com todo o processo do câncer que Carla superou. Ela falou para a filha viver cada momento como se não houvesse o amanhã. "Seja feliz, estou torcendo por você e o meu amor quer te ver é muito feliz e o que me importa neste mundo é isso, te ver feliz. Te amo, te amo, Carla Diaz", disse.

A mãe disse ainda que amou cada segundo de entrega de Carla para o BBB 21, especialmente nos últimos dias em que ela alegrou, mexeu no jogo e "colocou fogo no parquinho", após voltar do Quarto Secreto do Paredão Falso." Viva cada segundo da sua vida e movimente esse jogo assim como você fez hoje. Que Deus te ilumine e te livre de todo mal. Amém!", enfatizou.

RETORNO DO PAREDÃO FALSO

Afastada dos outros brothers desde o Paredão de terça (9), Carla Diaz retornou nesta quinta (11) à casa principal do Big Brother Brasil 21. Vestida de Dummy, ela acordou os participantes e pediu para todos irem para a área externa. No local, ela tirou a fantasia, provocando gritos e muita surpresa entre os outros confinados.

Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. "Fiz uma promessa para você, não fiz? Eu voltei". Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: "Arthur Picoli, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa?" O instrutor de crossfit respondeu: "Partiu".

Ainda no Quarto Secreto, ao receber a fantasia de Dummy minutos antes de sua volta, ela se animou. "Eu estou chocada. Estou amando esse programa. O povo vai pirar", afirmou, aos risos. Só questionou não ter um salto alto "para ajudar essa atriz de 1,53 m".

Durante o período em que ficou confinada no Quarto Secreto após ser escolhida pelo público em Paredão falso, Carla pôde ouvir conversas dos outros participantes sobre o jogo e sobre o comportamento dela ao longo da disputa.

Ela se chocou ao ouvir o que disseram Viih Tube, Sarah, Thaís, Gilberto e Projota. Em um dos momentos, Carla viu Viih dizer que ela havia saído por "fazer média". A atriz também não gostou de ver Gil e Sarah criticando Juliette.

"Nossa, Juliette, por que não viramos melhores amigas antes? Ainda bem que eu não votei nela", disse a sister ao ouvir a maquiadora a defendendo.