Madonna proíbe que usem hologramas para recriá-la em caso de morte, diz jornal

"A turnê de Whitney Houston com uso de hologramas foi criticada, e Madonna se recusa a permitir que executivos famintos por dinheiro façam o mesmo", afirmou uma fonte não identificada ao The Sun. "Ela passou sua vida toda dando ordens e mantendo sua relevância cultural. Não há chance de ela deixar todo o seu trabalho ser manchado."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna teria proibido que a recriem com hologramas em shows caso ela morra, diz o jornal britânico The Sun.

