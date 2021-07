Madonna manda recado de apoio a Britney Spears: 'Devolvam a vida dessa mulher'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 62, se sensibilizou com a colega da música Britney Spears, 39, que passa por um polêmico processo de tutela, e mandou um recado a ela. Pelas redes sociais, pediu para que a vida de Spears seja devolvida.

"Devolvam a vida desta mulher. A escravidão foi abolida há muito tempo. Morte ao patriarcado ganancioso que tem feito isso com as mulheres por séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos. Britney, nós vamos te tirar dessa prisão", escreveu Madonna.

Além de Madonna, nomes da música como Christina Aguilera, Katy Perry, Mariah Carey, Miley Cyrus e Justin Timberlake já demonstraram apoio à artista.

Ao site The Mirror, uma fonte contou que muitas celebridades estão apreensivas por Britney. "Ela tem muitos amigos famosos e eles estão desesperados para ajudá-la. Eles estão mantendo contato, oferecendo conselhos. Eles também ofereceram criar um fundo para custos legais para ela", contou.

Britney Spears está sob tutela desde que sofreu um colapso mental em 2008, com as decisões sobre suas finanças e cuidados pessoais sendo administradas por seu pai, Jamie. No ano passado, ela deu início ao processo legal para impedi-lo de cuidar de seus assuntos pessoais.

Depois de anos de silêncio sobre o assunto, a artista falou, no dia 23 de junho, a respeito da própria tutela durante audiência remota. Ela fez um discurso apaixonado perante um juiz de Los Angeles, criticando duramente seu pai enquanto seus pais e advogados ouviam.

"Eu estive em negação. Eu estive em choque. Estou traumatizada", disse a cantora. "Eu só quero minha vida de volta". Britney afirmou que quer que a tutela termine "sem ter que ser avaliada". "Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", disse a artista. "Não sinto que posso viver uma vida plena."

Britney ligou à polícia para relatar o abuso da tutela do pai uma noite antes de apresentar o testemunho no tribunal. "Membros da equipe da cantora começaram a trocar mensagens de texto freneticamente. Eles estavam preocupados com o que ela poderia dizer no dia seguinte e discutiram como se preparar para o caso de Britney se tornar rebelde", revelou a New Yorker.

Britney atualmente passa por uma série de acontecimentos importantes nessa batalha. A Bessemer Trust, empresa de gerenciamento de finanças que está envolvida como cotutora do patrimônio da cantora, solicitou a um tribunal de Los Angeles sua retirada do caso.

Sam Ingham, advogado que representou Britney nos últimos 13 anos, renunciou à curatela da cantora. Segundo o site TMZ, ele entraria com os documentos legais pedindo a demissão.

O advogado ficou muito chateado com a declaração dela no tribunal de que nunca soube que poderia acabar com a curatela. Fontes disseram ao site que Ingham dava regularmente opções a Britney, incluindo solicitar o fim da curatela, mas ela nunca quis encerrar. Ele não entrará em detalhes sobre o processo devido a confidencialidade advogado e cliente.

Com a decisão, o advogado segue o mesmo caminho de Larry Rudolph, empresário de longa data da cantora que renunciou ao cargo nesta segunda-feira (5). De acordo com a revista Variety, ele citou a intenção da popstar de parar de cantar profissionalmente.