Madonna estende turnê para a América Latina e fãs especulam vinda ao Brasil

A turnê começa em 15 de julho, com um show em Vancouver, no Canadá. De lá, Madonna segue por diversos estados dos Estados Unidos e, depois, por cidades europeias como Londres, Estocolmo e Paris. Até o momento, são 45 datas confirmadas pela produção.

O La Tercera também afirma que Madonna considera fazer shows no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no Peru.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.